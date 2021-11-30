В Пестрецах девушка села в авто к незнакомцу, он ее усыпил и попытался раздеть

Жительница Пестрецов стояла на автобусной остановке, когда к ней подъехал автомобиль Seat, водитель которого предложил подвезти ее. Девушка села к нему в машину.

Когда они выехали из Пестрецов, мужчина остановился под предлогом поломки, после чего брызнул в лицо девушке из баллончика неизвестное вещество, от которого она уснула. Очнувшись, она почувствовала, что ее пытаются раздеть. Ей удалось вырваться и убежать.

Испугавшись, водитель тоже сбежал, прихватив с собой вещи девушки. Пострадавшая обратилась в полицию и оценила ущерб в 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого – 33-летнего жителя села Новое Шигалеево. Девушка опознала в нем своего обидчика. Мировой суд Пестречинского района арестовал мужчину на десять суток.

Стражи порядка установили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. В данный момент полицейские ищут всех возможных пострадавших от деяний мужчины. Если вы пострадали от его действий – обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам 02, 112, 8(843) 291-20-02 (телефон доверия).