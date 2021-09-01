В первый класс с первоклассным застройщиком: #Суварстроит поздравил учеников своих ЖК

В жилом комплексе «Сказочный лес» компания #Суварстроит организовала праздник двора, посвященный Дню знаний — 1 сентября. Приглашенными на него оказались не только жители шести заселенных домов этого ЖК, но и первоклашки и их родители всех девяти жилых комплексов, реализованных компанией.

«Наши маленькие жители пойдут первый раз в первый класс. Хочу поздравить вас с предстоящим Днем знаний, внести свой вклад, подарив вам наборы первоклассников. Хочу детям пожелать успехов, отличных оценок, родителям — терпения и радости от предстоящих успехов ваших детей», — сказал генеральный директор компании #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

Руководитель Службы заботы компании Лиана Галимзянова и гендиректор компании #Суварстроит Руслан Нурмухаметов. Фото: © Абдул Фархан

К поздравлениям присоединилась руководитель Службы заботы компании Лиана Галимзянова. Она пожелала школьникам легкой учебы, интересных уроков и веселых перемен – словом, насыщенной и продуктивной школьной жизни.

Первоклассникам своих ЖК, а их набралось в этом году 97, компания #Суварстроит подарила краски, альбомы и прочие школьные принадлежности, так необходимые каждому ученику. Для детей и их родителей были в этот день организованы конкурсы и викторины: участники дворового праздника соревновались в танцах, пении, изобретательности сделать селфи на скорость с заданным ведущим объектом и т.д. Отличившихся награждали одним из любимых лакомств детворы – сладкой ватой.

В ЖК «Сказочный лес» находится многофункциональный лицей №186. Это ближайшая школа для нескольких жилых комплексов компании из так называемого Лаишевского узла. Для удобства учеников и родителей застройщик еще два года назад, на открытие школы, подарил им микроавтобус. В течение учебного года он курсирует несколько раз за день между тремя ЖК, отвозя детей из дома в школу и обратно.

В ближайшее время, анонсировал генеральный директор компании, здесь будут введены в эксплуатацию еще три многоквартирных многоэтажки с подземной парковкой и по мере застройки жилого комплекса планируется строительство второй школы.

Фото: © Абдул Фархан

Все сданные дома заселены на 100%, подчеркнула Лиана Галимзянова, а это примерно по 162 квартиры в каждом из них. В течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию его жильцам предоставляется разностороннее постгарантийное обслуживание – клиентский сервис 24/7.

«В нашу Службу заботы обращаются абсолютно по всем вопросам. У нас создано специальное мобильное приложение #Суварстроит, через которое оперативно отправляют заявки. Например, если неисправен счетчик. Мы запрашиваем гарантийный паспорт, специалист приходит и меняет счетчик. Могут быть аналогичные ситуации с краном – направляем сантехника, он оперативно исправляет неполадку. На протяжении пяти лет мы сопровождаем клиентов, но даже те жилые комплексы, которые уже сошли с гарантии (есть такие), мы в любом случае стараемся поддержать, быть на связи, принять заявку. Вот и сегодня первоклассники и из других жилых комплексов компании #Суварстроит, не только из «Сказочного леса», приглашены на праздник в преддверии 1 сентября», — пояснила Лиана Галимзянова.

Отметим, что всего компания #Суварстроит возвела девять жилых комплексов. Это малоквартирный жилой комплекс элит-класса «Август Астра», инновационные ЖК бизнес-класса «Манхэттен» и «Столичный», ЖК класса «комфорт-плюс» «Времена года» и пять жилых комплексов комфорт-класса – «Залесный Сити», «Палитра», «Станция Спортивная»,

«Сказочный лес» и «Южный парк». Жилые комплексы «Сказочный лес» и «Палитра» входят в большой микрорайон комплексной застройки «Волжские просторы».