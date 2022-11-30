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Ру Тат
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Общество
30 ноября 2022  18:36

В первый день зимы в Татарстане ожидается туман и до 19 градусов мороза

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Завтра, в первый день зимы, на территории Татарстана сохранится умеренно морозная погода, температурный фон останется практически неизменным. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег (в Казани существенные осадки маловероятны). Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

В ночные и утренние часы кое-где по региону, но не в его столице, вновь опустится туман. На дорогах сохранится гололедица, предупреждают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях — до -19 (в Казани — от -9 до -11, при прояснениях — до -14). Днем воздух прогреется до 6–11 градусов ниже нуля (в столице республики — до -6, -8).

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