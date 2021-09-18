Гафиятуллин: В первый день выборов Центр общественного наблюдения нарушений не выявил

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Центром общественного наблюдения за первый день выборов в работе избирательных участков нарушений не выявлено. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Общественной палаты РТ, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Кроме того, что мы наблюдаем за тем, что происходит на избирательных участках, мы также просматриваем обращения граждан по нарушениям в работе избирательных участков. Отрадно сообщить, что все поступившие замечания носят фейковый характер», — заметил Гафиятуллин.

Он отметил, что за первый день Центром обработано около 30 обращений граждан.

«Один из примеров: размещен видеоматериал о зафиксированном нарушении. Начинаешь разбираться, и оказывается, что видео постановочное», — рассказал Гафиятуллин.