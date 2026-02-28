В первый день весны в Татарстане ожидаются сильный снег, метель и гололед

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В воскресенье, 1 марта, на территории Татарстана и в Казани ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы в республике пройдет сильный снег. В течение суток местами ожидаются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также туман и гололед.

Из-за осадков и ветра образуются снежные заносы и снежная каша. На проезжей части сохранится гололедица, которая в отдельных районах может быть сильной.