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Ру Тат
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Общество
31 августа 2022  15:30

В первый день осени в Татарстане вновь ожидаются грозы и сильный ветер

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Завтра, 1 сентября, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Источник: Гидрометцентр РТ

В небе над регионом сохранится переменная облачность. Местами вероятны кратковременные дожди и грозы (в Казани небольшие осадки прогнозируются только в ночное время).

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. При грозах он на короткое время станет усиливаться до 15–20 м/с, как и накануне, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха в республике составит от 14 до 19 градусов тепла, в столице региона — от 16 до 18 градусов. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов (в Казани — до +23, +25), а на востоке Татарстана — и до +30, отмечают метеорологи.

Фото: © «Татар-информ» 

 

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