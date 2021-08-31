В первый день осени на Татарстан обрушатся грозы, град и сильный ветер

Завтра, 1 сентября, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами по региону (в Казани — днем и вечером) будут идти кратковременные дожди.

Кроме того, кое-где по Татарстану, включая его столицу, в вечерние и утренние часы вероятны грозы, локально возможен град. В это же время умеренный юго-восточный и южный ветер иногда будет усиливаться до 17–22 м/с (в Казани — до 20 м/с), отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от 10 до 15 градусов тепла. В светлое время воздух прогреется до +23, +28 градусов, а на востоке региона — и до +32.

Согласно предварительным данным метеорологов, в четверг, 2 сентября, на территории Татарстана удержится неустойчивая, но теплая погода с дождями, грозами и усилениями ветра. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Днем в пятницу, 3-го числа, температурный фон понизится до +18 градусов. При этом по-прежнему будут вероятны дожди и грозы.