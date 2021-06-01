В первый день лета в Бавлах состоятся премьера спектакля и литературный фестиваль

В Международный день защиты детей, 1 июня, юных жителей Бавлинского района ожидает развлекательная программа. Первый день лета бавлинцы смогут провести в дружной компании не только в благоустроенных дворах своих домов, но и на площади Октября и в парке «Ватан». Об этом сообщает отдел культуры Бавлинского района в своем аккаунте Instagram.

Мероприятия начнутся в 10 утра с концертной программы «Твой день», затем пройдет литературный фестиваль, который включит чемпионат летнего чтения-2021.

Также на центральной площади города состоится конкурс рисунков на мольбертах, будет работать арт-студия, «Театральная завалинка», для детей будет доступен аквагрим. В музейном дворике можно будет сразиться в напольную игру «Шашки» и научиться лепить на гончарном круге.

В Доме культуры имени Джалиля состоится премьера спектакля «Шурале» от театральной студии «Ангелы Благо».

В нижней части города, в парке «Ватан», тоже пройдет развлекательное мероприятие в формате квеста «ДетствоГрад», а в молодежном центре «Ватан» будут показывать мультфильмы.