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В первый день Игр БРИКС в Казани разыграют медали в самбо и ушу
Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани пройдут соревнования по самбо в рамках Спортивных игр стран БРИКС. Состязание по ушу пройдет в «Татнефть Арене». В обоих дисциплинах выступят мужчины и женщины во всех весовых категориях.
Также в столице Татарстана разыграют медали в следующих дисциплинах: синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика.
В рамках чемпионата в мужском одиночном плавании сразятся спортсмен из Таиланда Кэнтинан Адисаисирибутр и россиянин Александр Мальцев. В состязании по плаванию «дуэтом» выступят пары из России, КНДР, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Таиланда.
Соревнования по спортивной гимнастике пройдут в казанском Центре гимнастики.
Тяжелоатлеты встретятся спортивном комплексе «Тулпар». Состязаться будут мужчины в весовой категории 61 кг и женщины в двух группах: 49 кг и 59 кг.
Параллельно вне медального зачета пройдут соревнования по теннису, бадминтону, настольному теннису и гребному спорту.
Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Сами соревнования начнутся сегодня и продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
При проведении игр задействовуют 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
О том, кто из известных российских атлетов примет участие в турнире, читайте в материале «Татар-информа» «Мельникова, Нагорный, Шубенков и другие: кто еще из звезд будет на Играх БРИКС в Казани».
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