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Ру Тат
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17 сентября 2021  22:26
Арсений Каримов

Почти 13 тыс. наблюдателей работали на избирательных участках РТ в первый день выборов

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Завершился первый день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. Всего на избирательных участках Татарстана сегодня работали почти 13 тыс. наблюдателей. Об этом рассказал журналистам председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На избирательных участках республики в первый день выборов присутствовали почти 13 тыс. наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов-одномандатников и политических партий, а также около 3 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Татарстана», — уточнил глава Центральной избирательной комиссии РТ.

По его словам, сегодня в Татарстан также прибыла миссия наблюдателей из стран СНГ, которые также поучаствовали в избирательном процессе.

При этом Кондратьев подчеркнул, что в Татарстане созданы все необходимые условия для работы наблюдателей, и пригласил жителей республики присоединяться к системе наблюдения за выборами.

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