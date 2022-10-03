В первые сутки после отмены моратория было опубликовано 454 уведомления о банкротстве

Кредиторы опубликовали 454 уведомления о намерении инициировать дела о несостоятельности своих должников в первые сутки после отмены моратория, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого федерального ресурса сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Этому не помешало даже то обстоятельство, что первый день пришелся на воскресенье. 2 октября уведомления были поданы в отношении 361 компании, 26 ИП и 7 физлиц.

Первое сообщение о намерении обанкротить компанию, которая была защищена мораторием, было опубликовано сразу после полуночи, вслед за снятием ограничений 2 октября. ЗАО «НПО УренгойГеоРесурс» заявило о планах подать заявление о несостоятельности ООО «Нефтегазкомплектмонтаж». Несколькими секундами позже сразу несколько компаний обозначили в качестве потенциального банкрота ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ». А днем в воскресенье Совкомбанк разместил сообщение о том, что хочет обанкротить ООО «Сеть Связной». В понедельник 3 октября таких уведомлений было размещено уже более сотни.

Напомним: эти публикации обязательны для кредиторов перед обращением в суд с заявлением о несостоятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Правительство РФ получило право вводить мораторий на банкротство по требованию внешних кредиторов весной 2020 года «в исключительных случаях». В качестве таковых рассматривались «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, существенное изменение курса рубля» и тому подобное.

Первый мораторий был введен с 6 апреля 2020 года в рамках борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии Covid-19. Второй — после начала российской спецоперации на Украине.