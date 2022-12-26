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Общество
26 декабря 2022  15:47
Полина Шевчук

В первые дни Нового года жителей и гостей РТ приглашают на марафон «Лыжня трезвости»

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В первые дни Нового года жителей и гостей РТ приглашают на марафон «Лыжня трезвости»

Спортивное мероприятие «Лыжня трезвости» состоится 2 января в 14.00 на стадионе «Трудовые резервы» в парке им. Горького в Казани.

Лыжный марафон проводиться Миссионерским отделом и комиссией по спорту Казанской епархии, при участии духовного управления мусульман Татарстана.

Основная цель спортивного праздника – мотивировать людей после новогоднего застолья с семьями выйти на свежий воздух, заняться спортом и весело провести время.

Победителей соревнований будут выбирать в четырех номинациях. Все призеры получать медали, памятные грамоты и конечно заряд бодрости и настроения на оставшиеся праздники.

#лыжи #митрополия
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