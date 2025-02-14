«В первом тайме нужно было вести в три мяча». Рахимов о поражении «Рубина» от КНДР

фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче против КНДР (1:4) в рамках сборов в Турции.

Наставник отметил уровень соперника, указав, что они тренируются уже месяц и имеют хорошую сыгранность между собой.

«Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счета не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества», – сказал Рахимов.

Также тренер отметил жесткую и местами грубую игру корейцев, сказав, что футбол – контактный вид спорта.

«Это хорошо. Там где тяжело, где больно, нужно искать моменты, терпеть. Соперник показал жесткий стык, жесткую борьбу, не жалели ни себя, ни нас. Футбол – контактный вид спорта. Нужно уметь перебороть эти моменты», –прокомментировал наставник.

Рашид Рахимов отметил, что позитивных эмоций от игры из футболистов «Рубина» никто не вызвал.

«В такой ситуации не может кто-то оставить позитивное впечатление. И Васильеву, и Безрукову нужно было забивать», – передает слова тренера пресс-служба «Рубина».

В следующем матче на сборах «Рубин» сыграет с «Сочи». Игра состоится 18 февраля.