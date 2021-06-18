В заплыве Swimstar в рамках Ironstar Kazan примут участие 300 спортсменов

В столице Татарстана в первом заплыве Swimstar, организованном в рамках серии Ironstar Kazan, примут участие 300 пловцов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

«Инновационный формат для Казани. Соревнование Swimstar — это плавание на открытой воде на расстояние одной и двух миль. Триста пловцов впервые поплывут в реке Казанке», — сказал спикер.

На двух дистанциях триатлона, олимпийской и «полужелезной», будут состязаться почти 1,5 тыс. спортсменов — в эстафетных командах и индивидуально.

Сегодня уже начнутся первые этапы серии Ironman. В женском забеге Ironlady примут участие 300 девушек, а в забеге Starkids — 300 детей.

Ironstar является крупнейшей в России серией международных соревнований по триатлону. Турнир объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта.