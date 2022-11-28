Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии связей с регионами Узбекистана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами делегации Сурхандарьинской области Узбекистана во главе с хокимом региона Турой Боболовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Казанском Кремле, Президент РТ заметил, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.

«Особая заслуга в этом президентов наших государств — Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена наши государства сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство», — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

По словам Президента Татарстана, в последнее время активно развивается взаимодействие с узбекскими партнерами. «Товарооборот по прошлому году составил около 200 млн долларов США. В первом полугодии текущего года товарооборот показал хороший рост, еще на 34%», — рассказал он.

Рустам Минниханов убежден, что важно и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, причем для этого имеется всё необходимое. Еще в 1993 году между Татарстаном и Узбекистаном было подписано соглашение о сотрудничестве, сейчас ведется работа по подготовке нового документа. С 1992 годы в Узбекистане действует представительство Татарстана. Также работает Генеральное консульство Узбекистана в Татарстане.

Подписан и реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний: КАМАЗа, «Татнефти», «Химграда» и так далее.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Минниханов также напомнил, что в Узбекистане открываются многотопливные автозаправочные станции компании «Татнефть», осуществляются поставки автомобилей «КАМАЗ». Кроме того, в центральноазиатской стране открыты автоцентр «КАМАЗ» (в ее столице Ташкенте) и линия сборки «КАМАЗов» (в Самарканде).

Вспомнил Президент РТ и о том, что в текущем году состоялось открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров, а также филиала Казанского федерального университета в городе Джизаке (это произошло в октябре). Помимо этого, в татарстанских вузах обучаются 3335 студентов из Узбекистана.

Говоря о расширении межрегионального взаимодействия, Рустам Минниханов заверил: «Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан и Сурхандарьинской областью».

Делегация Сурхандарьинской области Узбекистана находится в Казани с рабочим визитом. Ее участники должны посетить Единый презентационный центр, где пройдет представление экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. Состоятся встречи в Торгово-промышленной палате РТ с участием деловых кругов и переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики. Предполагается также, что гости побывают в ИТ-парке и Казанском федеральном университете.