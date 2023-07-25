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Благодаря следователям в Татарстане возместили более 1,1 млрд рублей долгов по налогам
Следователи Татарстана подвели итоги работы в первом полугодии 2023 года. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, за шесть месяцев 2023 года следственным управлением возбуждено 2 451 уголовных дел. Кроме того, окончено расследование 105 преступлений прошлых лет.
В ведомстве отметили, что сумма причиненного ущерба составила более 1 млрд рублей. При этом возмещено более 95% от суммы причиненного ущерба.
Значительные результаты достигнуты при расследовании налоговых преступлений. В первом полугодии 2023 года размер возмещенной налоговой задолженности составил более 1,1 млрд рублей.
Стоит также отметить, что в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество на сумму почти 180 млн рублей. Таким образом, всем потерпевшим обеспечено возмещение причиненного преступлением ущерба.
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