Благодаря следователям в Татарстане возместили более 1,1 млрд рублей долгов по налогам

Следователи Татарстана подвели итоги работы в первом полугодии 2023 года. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, за шесть месяцев 2023 года следственным управлением возбуждено 2 451 уголовных дел. Кроме того, окончено расследование 105 преступлений прошлых лет.

В ведомстве отметили, что сумма причиненного ущерба составила более 1 млрд рублей. При этом возмещено более 95% от суммы причиненного ущерба.

Значительные результаты достигнуты при расследовании налоговых преступлений. В первом полугодии 2023 года размер возмещенной налоговой задолженности составил более 1,1 млрд рублей.

Стоит также отметить, что в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество на сумму почти 180 млн рублей. Таким образом, всем потерпевшим обеспечено возмещение причиненного преступлением ущерба.