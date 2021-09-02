В первом матче нового сезона КХЛ «Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь» со счетом 5:1

В первом матча чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» победил на своем льду китайский «Куньлунь» со счетом 5:1.

Это была уже третья встреча соперников за последние две недели. В августе нижнекамцы дважды уверенно обыграли «Куньлунь» в домашних контрольных матчах (7:1, 5:2). Но то были обычные спарринги, а сегодня команды сыграли уже официальный матч, в третий раз подряд обыграв китайцев.

Нижнекамцы и на этот раз стартовали лучше, забросив первую шайбу в середине первого периода, когда Алексей Пузанов вовремя получил передачу из-за ворот, 1:0. На первый перерыв команды ушли при счете 2:0, хозяева реализовали большинство. Матч-штраф за грубость получил Джейк Челиос, сын знаменитого защитника НХЛ Криса Челиоса. А забил Марат Хайруллин, ловко среагировавший на подскочившую шайбу.

В самом начале второго периода Рафаэль Бикмуллин четко замкнул передачу на дальнюю штангу — 3:0. В этот момент хозяева играли «пять на три», реализовав второе удаление у гостей. «Нефтехимик» диктует свои условия игры.

В третьем периоде гости отыграли одну шайбу, но это мало их утешило. Потому что хозяева в концовке отличились еще дважды, поразив и пустые ворота «Куньлуня», 5:1.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь Ред стар» (Пекин, Китай) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Шайбы забросили: Пузанов (16), Хайруллин (20), Бикмуллин (21), Порядин (58), Секстон (60) — Фу (56). Штраф: 0-33.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин — Кнот, Секстон — Гудачек — Шафигуллин; Сидоров — Клок, Хайруллин — Чивилев — Порядин; Воробьев — Глазков, Д.Попов — Хафизов — Бикмуллин; Пузанов — Якупов, Галимов — Е.Попов — Шутов.

4 сентября нижнекамцы примут дома финский «Йокерит».