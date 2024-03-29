В первом этапе «Школьного бизнес-старта» приняли участие более 300 учащихся Татарстана

В первом этапе масштабного проекта «Школьный бизнес-старт» приняли участие более 300 учащихся Татарстана. Участники представили свои предложения по решению проблемных ситуаций в предпринимательской деятельности.

Всего будущим предпринимателям предложили пять бизнес-кейсов, в том числе им нужно было придумать, как привлечь клиентов в центр развлечений не только в праздничные и выходные дни, но и в будни; как привлечь детей заниматься в секции йоги; как замотивировать сотрудников расти и развиваться в компании.

Первый этап проводился в онлайн-формате. В течение 10 дней каждая команда должна представить свои предложения по решению той или иной задачи. Из 30 команд, наиболее успешно справившихся с заданием, будут выбраны 12.

Следующий этап пройдет в очном режиме в Казани 18 апреля. В последующем все 12 команд также примут участие в финальном слете, где представят финансовые результаты своих бизнес-проектов. В Москву смогут отправиться лишь три команды-победителя.

Программы поддержки и бесплатные образовательные мероприятия реализуются на базе татарстанского центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который в 2019 году инициировал Президент РФ Владимир Путин.

«Все участники проекта смогли бесплатно получить углубленные знания и бесценный опыт по построению собственного бизнеса. Я не раз говорила, что даже если наши подопечные не станут предпринимателями, тот багаж знаний, тот фундамент, который заложили наши взрослые участники проекта — наставники (тьюторы, предприниматели и так далее), безусловно, обязательно найдут применение в жизни каждого ребенка и позволят им в будущем реализовать себя профессионально, внести свой вклад в развитие родной республики», — отметила

руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.