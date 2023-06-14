В первом чтении Госдума приняла закон о повышении возраста срочной службы до 21 года

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Госдума в первом чтении приняла поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года, сообщается на сайте Госдумы.

«Для гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, сейчас это 18 лет», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагают повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет, сейчас это 27 лет.

Документ предусматривает переходный период до 2026 года.

Если инициатива будет принята, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.