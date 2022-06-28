В первой в России школе креативных индустрий будет открыто шесть направлений

В школе креативных индустрий на базе Фешинского училища будет открыто шесть направлений обучения. На первом этапе будет доступно четыре – студии виртуальной реальности, дизайна, анимации и мультипликации, а также фото и видео-продукции.

Позже планируется открыть еще два направления – студия фэшн-дизайна и декоративно-прикладного искусства. По словам директора учреждения Ольги Гильмутдиновой, эти направления обучения пока в России не представлены.

Обучение будет проходить на бюджетной основе. Для того, чтобы стать учеником школы, никаких творческих испытаний проходить будет не нужно.

«Как только мы объявим, что школа креативных индустрий открывается, мы наберем учащихся по принципу “кто первый подал заявление – за тем и место”», - добавила Гильмутдинова.

Напомним, что на создание школы училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 58 млн рублей. Помещение разместилось в отреставрированном крыле Фешинского училища. Это новое пространство предназначено для получения подростками от 12 до 17 лет дополнительного образования, направленного на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка.