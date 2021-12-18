В первой «Студенческой весне стран СНГ» в Казани поучаствуют девять стран

Первая «Студенческая весна стран СНГ» пройдет в Казани. Сейчас остаются вопросы относительно возможности проведения мероприятия в 2022 году. Всё будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки и проведения отборочных этапов в странах-участницах. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

При этом на данный момент в состязаниях планируют участвовать представители девяти государств Содружества. «Сегодня коллеги из девяти стран СНГ знакомятся с тем, как организована подготовка „Всероссийской студенческой весны“. Это дает импульс к развитию этот движения в странах постсоветского пространства», — отметил собеседник агентства.

Если все-таки решение о проведении первой «Студенческой весны стран СНГ» в 2022 году будет принято, то пройдет она в Казани, добавил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На церемонии награждения «Всероссийский студенческой весны» в мае этого года в Нижнем Новгороде кубок грядущего фестиваля был передан Татарстану.