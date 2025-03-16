В первой половине марта подешевели новые авто трех брендов

За период с 1 по 15 марта 2025 года несколько брендов снизили цены на свои новые машины. Отмечается, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акций, спецпредложений и дополнительных опций, пишет «Автостат».

Так, кроссовер BAIC X35 подешевел на 102 – 128 тысяч (-5,3 – 7%). Теперь эта машина стоит от 1,65 млн до 1,81 млн рублей.

Еще снизилась цена на три модели Dongfeng. Например, кроссовер DFSK ix5 стал дешевле на 400 тыс. (-16,7%) и стоит теперь 1,99 млн рублей. Кроссовер DFM 580 «упал» в цене на 600 тыс. (-24%). Сейчас стоимость этой машины – 1,9 млн рублей.

Еще подешевел пикап DF6. Его цена снизилась на 649 – 849 тыс. (-19,7 – 22,3%). Теперь ценники на машину варьируются от 2,65 до 2,95 млн рублей.

Evolute снизил цены у двух электрокроссоверов. Например, i-SKY подешевел на 1 млн рублей (-20,3%). Теперь данный электрокар стоит 3,9 млн рублей. Еще подешевел i-JET – на 1,1 млн рублей (-17,8%). Его новая цена – 5,2 млн рублей.