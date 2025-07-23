В первой половине 2025 года в бюджет Татарстана поступило 326,4 млрд рублей

В первой половине 2025 года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 326,4 млрд рублей. Из них 276,4 млрд – налоговые и неналоговые доходы. Об этом на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Годовой план по сбору выполнен на 54,5%. Однако эти показатели не повод для спокойствия», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что в республике снижается поступление налога на прибыль и, по ожиданиям предприятий, динамика будет только нарастать. «Надо помогать производителям, использовать имеющиеся меры поддержки и инициировать новые меры поддержки производителей», – заявил Раис РТ.

Он также поручил министерству финансов республики обеспечить абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств и жесткую финансовую дисциплину.

Особое внимание он обратил на национальные проекты. Минниханов напомнил, что на их реализацию в этом году предусмотрено 42,9 млрд, из которых 23,4 млрд – федеральные средства.

По словам Раиса РТ, по нацпроектам в Татарстане будут обеспечены строительство и ремонт 456 объектов. Он подчеркнул, что все параметры в соглашении с федеральным центром должны быть достигнуты. Кроме того, нужно отслеживать, какие средства на республику можно получить дополнительно.

«На федеральном уровне начали работу по формированию бюджета на 2026 год, и с учетом напряженной работы по исполнению нужно максимально использовать механизмы федерального софинансирования», – добавил Раис Татарстана.

В заключение Минниханов отметил, что резерв бюджета – налоговая задолженность, которая составляет 11,7 млрд рублей, и поручил продолжить мероприятия по ее сокращению.