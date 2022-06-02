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Общество
2 июня 2022  18:41

В Перу впервые прошел Сабантуй

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В Перу впервые прошел Сабантуй

Татарский национальный праздник Сабантуй впервые отметили в Перу. Мероприятие организовали выходцы из Татарстана.

«Молодцы наши соотечественники, не забывают традиции», - написал в Telegram Президент Татарстана Рустам Минниханов, приложив фотографии с мероприятия и поздравив соотечественников с праздником.

Ранее Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя. В Казани он состоится 19 июня, в Набережных Челнах – 18 июня, в райцентрах и сельских населенных пунктах – с 11 по 13 июня.

#сабантуй
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