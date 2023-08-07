В Перу нашли останки гигантского кита, обитавшего на Земле 40 млн лет назад

Свидетельства существования ранее неизвестного вида кита, достигавшего при жизни в длину 20 метров и весящего 340 тонн, обнаружили палеонтологи в перуанской пустыне Ика. О своем открытии ученые написали в журнале Nature.

Благодаря изучению обнаруженных исследователями окаменелых костей древнего кита, которого ученые назвали Perucetus colossus, удалось установить время существования данного морского животного – около 40 млн лет назад.

Основными особенностями данного вида являются толщина и плотность костей кита. По данным ученых это свойственно для многих морских млекопитающих, в том числе у древнего морского китообразного базилозаврида. У других известных китов костная масса значительно ниже.