В Перу кандидат по имени Гитлер Муссолини Флорес победил на выборах мэра округа

Кандидат по имени Гитлер Муссолини Флорес победил на выборах мэра округа Керопалка в Перу. Об этом сообщил портал The Gateway Pundit, передает РИА Новости.

По данным избирательной комиссии, Флорес набрал 229 голосов – 34,54% от общего числа действительных бюллетеней. Он опередил ближайшего соперника на 25 голосов.

Результаты выборов привлекли внимание международных СМИ из-за необычного имени победителя. Адольф Гитлер – лидер Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер Германии в 1933–1945 годах и глава нацистского режима. Бенито Муссолини – основатель итальянской фашистской партии и глава правительства Италии в 1922–1943 годах.

При этом никаких свидетельств того, что Флорес разделяет политические взгляды своих тезок, нет.

В декабре 2025 года Daily Mail сообщил о победе на региональных выборах в Намибии политика по имени Адольф Гитлер Уунона.