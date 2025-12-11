news_header_top
Происшествия 11 декабря 2025 15:54

В Пермском политехе после ЧП в лаборатории погибли два человека

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) произошел несчастный случай, в результате которого погибли руководитель предприятия, изготовившего испытываемый образец, и его несовершеннолетняя дочь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

По данным университета, девочка находилась на объекте в нарушение правил техники безопасности. Сейчас проводится проверка, чтобы установить причины ее присутствия на испытательном стенде.

В результате ЧП пострадали еще трое человек – мужчины 64 и 37 лет, представители одного из пермских предприятий. Они не являются сотрудниками ПНИПУ. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший от медицинской помощи отказался.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошел во время испытаний изделия в лаборатории: произошло разрушение колеса турбины, фрагменты которого пробили защитные конструкции. По предварительным данным, причиной могла стать ошибка в технологическом процессе – испытательная машина сошла с гидродинамического стенда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

