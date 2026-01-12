news_header_top
Общество 12 января 2026 10:27

В Пермском крае задержали мужчину, планировавшего теракт на железнодорожном мосту

В Пермском крае удалось предотвратить теракт, который планировали украинские спецслужбы на Чусовском железнодорожном мосту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, украинские спецслужбы выманили у мужчины 1972 года рождения около 350 тысяч рублей, после чего выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и для помощи в возврате денежных средств дали мужчине указание изготовить взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину, а при обыске у него обнаружили более 10 килограмм взрывчатки, а также веб-камеру, которая предназначалась для наблюдения за мостом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств, а также ведутся следственные действия для квалификации его действий по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных веществ.

«По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – сообщают в ЦОС ФСБ.

#подготовка теракта #фсб
