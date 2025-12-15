news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 декабря 2025 12:31

В Пермском крае возбудили дело после исчезновения группы туристов у горы Ослянка

Читайте нас в
Телеграм

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело после исчезновения группы из 13 туристов, пропавших в районе горы Ослянка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования следователи осмотрели базу отдыха, а также допросили родственников пропавших и двух участников группы, вернувшихся на базу ранее. Параллельно продолжается обследование предполагаемого маршрута движения туристов и прилегающей таежной территории площадью более 63 кв. км.

Следствием установлено, что 13 декабря группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено.

По данным МЧС России, поисковые работы осложняются горным рельефом, метелью и низкими температурами. К поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники.

#пермский край #туристы #поиски
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025