В Пермском крае возбудили дело после исчезновения группы туристов у горы Ослянка

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело после исчезновения группы из 13 туристов, пропавших в районе горы Ослянка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования следователи осмотрели базу отдыха, а также допросили родственников пропавших и двух участников группы, вернувшихся на базу ранее. Параллельно продолжается обследование предполагаемого маршрута движения туристов и прилегающей таежной территории площадью более 63 кв. км.

Следствием установлено, что 13 декабря группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено.

По данным МЧС России, поисковые работы осложняются горным рельефом, метелью и низкими температурами. К поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники.