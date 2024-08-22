В Пермском крае в доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В четверг утром в городе Кизел Пермского края произошел инцидент в многоквартирном жилом доме. По информации, предоставленной губернатором региона Дмитрием Махониным, в здании произошел взрыв газовоздушной смеси, передает ТАСС.

Согласно сообщению главы региона, в результате происшествия есть пострадавшие. В настоящее время проводится эвакуация жителей из поврежденных квартир. На месте работают экстренные службы, оказывая необходимую помощь.

Для координации действий и оценки ситуации на место происшествия прибыл глава округа Андрей Родыгин. Кроме того, в Кизел направлены заместитель председателя правительства Прикамья Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

Губернатор Махонин заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем местных и региональных властей.