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В Пермском крае в доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие
В четверг утром в городе Кизел Пермского края произошел инцидент в многоквартирном жилом доме. По информации, предоставленной губернатором региона Дмитрием Махониным, в здании произошел взрыв газовоздушной смеси, передает ТАСС.
Согласно сообщению главы региона, в результате происшествия есть пострадавшие. В настоящее время проводится эвакуация жителей из поврежденных квартир. На месте работают экстренные службы, оказывая необходимую помощь.
Для координации действий и оценки ситуации на место происшествия прибыл глава округа Андрей Родыгин. Кроме того, в Кизел направлены заместитель председателя правительства Прикамья Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.
Губернатор Махонин заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Ситуация находится под контролем местных и региональных властей.
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