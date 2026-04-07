Происшествия 7 апреля 2026 10:39

В Пермском крае учительница скончалась после того, как ученик напал на нее с ножом

В Пермском крае 17-летний подросток с ножом напал на учительницу, после чего она скончалась в больнице. Об этом пишет ТАСС.

Нападение на учителя произошло в городе Добрянка Пермского края. Женщина была учительницей русского языка и литературы, а также классным руководителем подростка, с которым находилась в затяжном конфликте. Сам подросток учился в 9-м классе, несколько раз оставался на второй год и ранее состоял на учете в полиции.

Сегодня утром он подкараулил учителя у входа в школу и несколько раз ударил ее ножом. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело, подростка задержали. Ход расследования контролирует прокуратура.

#напал с ножом #учитель #пермский край #несовершеннолетние преступники
