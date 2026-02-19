news_header_top
Происшествия 19 февраля 2026 08:23

В Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника

Семиклассник ранил ножом сверстника в школе в Пермском крае. Пострадавшего ребенка эвакуируют, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сегодня в СОШ №1 Александровска 7-классник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», – написал он в своем Telegram-канале.

Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранители.

