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В Пермском крае потушили пожар на базе нефтепродуктов
В Пермском крае потушили пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов.
В промзоне деревни Осенцы загорелась база на 10 тысячах квадратов. Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС успели потушить пожар до того, как он перешел на жилые дома, административный корпус и сухую растительность.
Как сообщают МЧС России, сейчас устанавливают причину возгорания. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и аварийного режима работы электрооборудования.
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