В Пермском крае потушили пожар на базе нефтепродуктов

В Пермском крае потушили пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов.

В промзоне деревни Осенцы загорелась база на 10 тысячах квадратов. Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС успели потушить пожар до того, как он перешел на жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

Как сообщают МЧС России, сейчас устанавливают причину возгорания. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и аварийного режима работы электрооборудования.