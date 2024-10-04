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Происшествия 4 октября 2024 08:46

В Пермском крае потушили пожар на базе нефтепродуктов

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В Пермском крае потушили пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов.

В промзоне деревни Осенцы загорелась база на 10 тысячах квадратов. Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС успели потушить пожар до того, как он перешел на жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

Как сообщают МЧС России, сейчас устанавливают причину возгорания. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и аварийного режима работы электрооборудования.

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