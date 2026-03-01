В Пермском крае нашли троих пропавших туристов из Уфы

Спасатели обнаружили трех туристов из группы, пропавшей во время снегоходного маршрута в Пермском крае: двое погибли, один доставлен к медикам с сильным переохлаждением. Об этом сообщили в МЧС России.

Поиски еще двух туристов продолжаются в том же районе. В операции участвуют 68 человек и 59 единиц техники, задействован вертолет.

По данным СК, группа из пяти туристов 20 февраля прибыла из Уфы в деревню Золотанка. Оттуда они отправились на пяти снегоходах на плато Кваркуш, расположенное примерно в 100 км от населенного пункта. Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля.