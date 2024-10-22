В Пермском крае 13 человек заболели корью после цыганской свадьбы

В Пермском крае среди представителей цыганской диаспоры зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, 10 из которых лабораторно подтверждены.



Вспышки кори распространились на территории Орджоникидзевского района в Перми и в деревне Федотово Пермского края.



Кроме этого, выявили случай заболевания корью у сотрудницы магазина в поселке Чапаевский.



Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области, распространение инфекции произошло на цыганская свадьбе, потому что у гостей не было профилактических прививок против кори.