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Общество 22 октября 2024 12:35

В Пермском крае 13 человек заболели корью после цыганской свадьбы

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В Пермском крае среди представителей цыганской диаспоры зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, 10 из которых лабораторно подтверждены.

Вспышки кори распространились на территории Орджоникидзевского района в Перми и в деревне Федотово Пермского края.

Кроме этого, выявили случай заболевания корью у сотрудницы магазина в поселке Чапаевский.

Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области, распространение инфекции произошло на цыганская свадьбе, потому что у гостей не было профилактических прививок против кори.

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