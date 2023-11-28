В Перми запустили в рейс электробусы КАМАЗ-6282

фото: телеграм-канал ПАО "КАМАЗ"

В Пермь привезли электробусы КАМАЗ-6282. В торжественном запуске в рейс поучаствовали зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, автопарк МУП «Пермгорэлектротранс» получил 16 электробусов. Они будут ходить по маршруту № 81 «улица Сапфирная – станция «Пермь-2». Это первый городской маршрут, на котором будут ездить только электрические автобусы. Заряжать автотехнику планируют на четырех зарядных станциях.

По словам Григоренко, подобные автобусы уже нельзя назвать прогрессом. Он отметил, что такой транспорт – это наше настоящее, и нужно к этому привыкать. Также спикер подчеркнул, что Пермь является одним из лидеров на сегодняшний день по обновлению общественного транспорта.

«Сегодня повышение качества и доступности общественных перевозок – одна из ключевых задач регионов. Для решения этой задачи «КАМАЗ» предлагает достойный продукт – инновационный и экологичный электробус», — рассказал Саттаров.

Представитель КАМАЗа напомнил, что Пермский край хорошо знаком с автобусами НЕФАЗ, в то время татарстанская автокомпания активно участвовала в транспортной реформе региона. Поставка электробусов, по мнению Саттарова, выведет общественный транспорт региона на новый уровень.

Махонин, в свою очередь, добавил, что новый вид транспорта — прекрасная альтернатива троллейбусам.

Добавим, что электробусы КАМАЗа уже отправили не только в Пермь, но и в Волгоград, Курск, Липецк, а также Ростов-на-Дону.