Происшествия 9 мая 2026 14:20

В Перми врачи провели операцию на позвоночнике во время атаки БПЛА

Врачи одной из пермских больниц делали операцию на позвоночнике во время беспилотной атаки. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Пермской области атакован корпус нейрохирургии, а также жилой дом и административное здание. В это время хирурги проводили операцию по удалению межпозвоночной грыжи у одной из пациенток.

«Я лицом стоял к окну, сам прилет этот увидел. Пациент в наркозе, он не реагировал, находился в медикаментозном сне. Решили продолжить, потому что нужно. Испугались, но паники не было. Операция прошла успешно», – рассказал анестезиолог-реаниматолог Константин Тихонов.

О том, что операцию делали во время беспилотной атаки, пациентка узнала лишь после того, как пришла в сознание.

«Мы выключили свет в операционной. Было утро, это не помешало операции. Кроме того, у хирургов есть налобный фонарик. В операционной все было в порядке, ни стекла, ни еще чего-то не было повреждено», – отметил Тихонов.

