В Перми после массового отравления в пекарне завели дело

Следственный комитет начал расследование дела о массовом отравлении в Перми. Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, инциденты произошли после употребления продукции одного из местных хлебопекарных предприятий.

Согласно информации, размещенной в соцсетях, начиная с 29 декабря 2024 года, зафиксировано несколько случаев обращений жителей Перми за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Все пострадавшие приобрели готовую продукцию в одной и той же пекарне. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Сотрудники Следственного комитета планируют осмотреть место происшествия, а также допросить руководство пекарни и тех, кто пострадал от отравления. Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».