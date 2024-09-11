В Перми обрушился первый этаж жилого дома

Обрушение подвала и первого этажа многоквартирного дома площадью 36 квадратных метров произошло в Перми. Как сообщил мэр города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале, в результате ЧП эвакуированы 17 человек.

«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», – говорится в сообщении.

Для владельцев квартир открыта горячая линия: 244-40-13. На улице Клары Цеткин, 21 развернули пункт приема для решения вопросов размещения эвакуированных жителей. Предварительно, пострадавших нет.

По данным ТАСС, на месте ЧП работают 30 человек личного состава и 9 единиц техники, в том числе 8 человек и две единицы техники от МЧС России. В 12:00 (10:00 мск) на месте запланировано проведение внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Перми.