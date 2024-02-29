В период снеготаяния и ледохода на ГЖД будут работать около 30 противоразмывных поездов

На Горьковской железной дороге идет подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. Для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры будут сформированы 28 противоразмывных поездов, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В настоящее время железнодорожники осматривают водопропускные сооружения, вскрывают и очищают от снега водоотводные сооружения. Особое внимание уделяется подготовке наиболее подверженных размыву мест», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, проверяется готовность водоотводных и водопропускных сооружений: кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами.

Планируется также проверить состояние плотин, водохранилищ и прудов, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.

Противопаводковые мероприятия на железной дороге проводятся для безопасного движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов инфраструктуры в период интенсивного снеготаяния и ледохода.