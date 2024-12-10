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В период саммита БРИКС стоимость размещения в гостиницах Казани выросла на 400%
Во время проведения саммита БРИКС стоимость размещения одного гостя в Казани выросла в четыре раза, или до 30 тыс. рублей в сутки. Об этом заявил старший аналитик CORE.XP Евгений Томилов, чьи слова приводит «Коммерсантъ».
Как отметил эксперт, в целом цены на отели сильно зависят от города проведения события, гостиничного предложения и ожидаемого контингента гостей.
Ранее организаторы жаловались, что во время крупных форумов стоимость проживания в отелях вырастает в пять, а то и в семь раз. Такой «бурный рост цен» негативно влияет на имидж подобных мероприятий, считают организаторы.
В ответ российские власти снова начали обсуждать введение предельных тарифов для отелей во время крупных международных мероприятий. При расчетах предлагают учесть среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также спецкоэффициент, который установит правительство.
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