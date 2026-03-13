В период паводка на Горьковской железной дороге задействуют 28 водомерных постов

На Горьковской железной дороге начались плановые мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. На магистрали сформировано 28 водомерных постов, расположенных в наиболее подверженных размыву местах, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«По оценкам экспертов, в границах Горьковской магистрали в зоне риска находятся территории Нижегородской и Владимирской областей, а также Татарстана. Именно в этих регионах максимальная высота снега зимой значительно превысила многолетнюю климатическую норму», – говорится в сообщении.

Специалисты проверили готовность водоотводных и водопропускных сооружений – кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, в том числе под автодорогами в зоне железнодорожных переездов. Они также проверили состояние 37 плотин, 61 водоема, 28 рек и 14 автомобильных дорог.

Кроме того, железнодорожники проводят очистку от снега и льда около 4,7 км водоотводных канав и кюветов, 1,8 тыс. технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб.

Для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений инфраструктуры сформировано 28 противоразмывных поездов, в состав которых включены 185 вагонов с щебнем, бутовым камнем и лесоматериалами.