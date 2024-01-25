В период обильных осадков на ГЖД вывезли более 600 тыс. кубометров снега

В период обильного снегопада, с 18 по 23 января, со станций и перегонов Горьковской железной дороги вывезено 605 тыс. куб. метров снега, что по объему равняется примерно 92 тыс. груженых самосвалов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За это время снегоуборочной техникой выполнено почти 3 тыс. рейсов. Очищено 10,5 тыс. километров пути. Максимальные объемы снега были вывезены с 19 по 21 января», — отметили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий снегопада были задействованы дополнительные работники, а также 103 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники.

На Горьковской магистрали усилен контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Работники проводят ежедневную уборку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами.