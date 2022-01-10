news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
10 января 2022  10:18
Егор Никитин

В новогодние праздники в Казани участились случаи переохлаждения

news_top_970_100

В минувшие новогодние каникулы казанцы чаще, чем в прошлом году, вызывали медиков из-за переохлаждения. При этом количество тяжелых случаев переохлаждения снизилось. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«По сравнению с новогодними праздниками прошлого года выросло общее число вызовов по поводу переохлаждения, но тяжесть их состояния снизилась. По поводу травм из-за пиротехники помощь оказана одному пострадавшему. В прошлом году их было четыре», – рассказал Владимир Жавронков. 

Он отметил, что на время новогодних праздников медицинская система Казани подготовила необходимые запасы лекарств, особенно в дежурных клиниках и травматологических пунктах. На станции скорой помощи круглосуточно дежурили 80 выездных бригад. 

«Всего медорганизациями Казани за период с 31 декабря по 9 января было обслужено 19 955 обращений от населения вне медицинских учреждений. Среднее количество вызовов в сутки на станции скорой помощи составило 1217», — доложил Жаворонков. 

По его словам, на ДТП казанские скорые выезжали 46 раз. Кроме того, с жалобами на переохлаждения медики обслужили 69 человек, по поводу обморожения – семь. 

 

#Деловой понедельник #владимир жаворонков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное