В новогодние праздники в Казани участились случаи переохлаждения

В минувшие новогодние каникулы казанцы чаще, чем в прошлом году, вызывали медиков из-за переохлаждения. При этом количество тяжелых случаев переохлаждения снизилось. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«По сравнению с новогодними праздниками прошлого года выросло общее число вызовов по поводу переохлаждения, но тяжесть их состояния снизилась. По поводу травм из-за пиротехники помощь оказана одному пострадавшему. В прошлом году их было четыре», – рассказал Владимир Жавронков.

Он отметил, что на время новогодних праздников медицинская система Казани подготовила необходимые запасы лекарств, особенно в дежурных клиниках и травматологических пунктах. На станции скорой помощи круглосуточно дежурили 80 выездных бригад.

«Всего медорганизациями Казани за период с 31 декабря по 9 января было обслужено 19 955 обращений от населения вне медицинских учреждений. Среднее количество вызовов в сутки на станции скорой помощи составило 1217», — доложил Жаворонков.

По его словам, на ДТП казанские скорые выезжали 46 раз. Кроме того, с жалобами на переохлаждения медики обслужили 69 человек, по поводу обморожения – семь.