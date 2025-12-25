В период новогодних праздников из Казани назначат дополнительные поезда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период новогодних праздников назначат дополнительные поезда дальнего следования из Казани в Москву, Пензу, Адлер и Санкт-Петербург. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель главного инженера Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин.

«Кроме того, будут назначены около 30 дополнительных рейсов из Ижевска в Москву с остановками в Казани. Также дополнительный поезд из Ижевска в Санкт-Петербург совершит остановки в столице Татарстана», – рассказал он.

Ананьин отметил, что в период новогодних праздников будут курсировать «детские поезда» сообщением Казань – Котлас, а также «Казань – Кострома» на родину Снегурочки.

«Пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в поездке, ждут сюрпризы. В ночь с 31 декабря на 1 января железнодорожники поздравят пассажиров по громкой связи, дети до 10 лет получат сладкие угощения. В вагонах-ресторанах пассажирам предложат специальное праздничное меню. Праздничные мероприятия будут проходить в новогоднюю ночь и на вокзалах», – подчеркнул он.