В период ледостава на реках Татарстана круглосуточно дежурят 10 постов спасателей

С 22 ноября на реках Татарстана круглосуточно дежурят десять постов спасателей. Об этом во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Спикер предупредила, что на данный момент лед на водоемах очень тонкий, выходить на него нельзя. Особенно это касается любителей подледной рыбалки.

«Уже были случаи, когда под лед проваливались татарстанцы, один из них смертельный. Это произошло в чистопольском районе республики, под лед провалился мужчина, он погиб», – рассказала Гаязова.

Выходить на лед можно тогда, когда его толщина составляет порядка 10 сантиметров. Если человек вышел на тонкий лед, то ему грозит штраф до двух тысяч рублей.