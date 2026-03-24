В Перинатальном центре КДМЦ заработает новое отделение для беременных на ранних сроках

С апреля 2026 года на базе Перинатального центра Камского детского медицинского центра (КДМЦ) начнет работу отделение беременных раннего срока. Об этом сообщает пресс-служба горздрава.

Теперь в КДМЦ будет обеспечена непрерывная медицинская помощь будущим мамам: от самых ранних сроков беременности до родоразрешения в рамках одного учреждения. Ранее стационарная помощь предоставлялась только пациенткам с 22 недель беременности, а новый формат снимает это ограничение и обеспечивает преемственность наблюдения.

«Речь идет о внедрении принципа консолидированной помощи – слаженной работы специалистов в рамках единого технологического процесса», – отметил заместитель главного врача по медицинской части КДМЦ Денис Дуткин.

Параллельно с этим с 1 апреля в БСМП имени Р.С. Акчурина закрывается гинекологическое отделение. Освободившиеся площади займет терапевтическое отделение, а на его месте планируется создать специализированный блок для пациентов после трансплантации органов.