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В перестрелке в Дагестане погибли два человека, включая полицейского
В Республике Дагестан в результате перестрелки были убиты два человека, еще двое ранены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.
«Сегодня, примерно в 17.30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», – указано в сообщении.
По данным РИА Новости, полицейский, убитый в перестрелке, пытался примирить конфликтующих молодых людей.
Отмечается, что участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В настоящее время их разыскивает полиция.
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