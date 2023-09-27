В перестрелке в Дагестане погибли два человека, включая полицейского

В Республике Дагестан в результате перестрелки были убиты два человека, еще двое ранены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.

«Сегодня, примерно в 17.30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», – указано в сообщении.

По данным РИА Новости, полицейский, убитый в перестрелке, пытался примирить конфликтующих молодых людей.

Отмечается, что участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В настоящее время их разыскивает полиция.