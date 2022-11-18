В Передовой инженерной школе Университета Иннополис введут новые программы обучения

В Татарстане разработана программа развития Передовой инженерной школы (ПИШ) Университета Иннополис «Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения». Она будет включать в себя новые программы высшего и дополнительного образования, разработанные экспертами Университета Иннополис совместно с партнерами для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по разным направлениям. Об этом стало известно на заседании Экспертного совета ПИШ в Минцифры РТ, которое прошло под сопредседательством заместителя Минцифры России Максима Паршина и заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.

Готовить учащихся будут по направлениям: «Инженерия информационных систем», «Искусственный интеллект и инженерия данных», «Инженерия безопасности систем и сетей» и «Программная инженерия» и другие.

Кроме того, на базе Университета Иннополис создадут четыре новых специализированных образовательных пространства. Они станут интерактивными комплексами опережающей подготовки для оценки компетенций специалистов в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта и программной инженерии.

«Сегодня мы обозначили главные вызовы Передовой инженерной школы, направленные в первую очередь на дальнейшее развитие российской науки и индустрии, восполнение дефицита опытных инженерных кадров и решение фронтирной технологической задачи. Уверен, что профильный опыт экспертов Университета Иннополиса поможет в скорейшей успешной реализации этого проекта в Иннополисе», – отметил Шайхутдинов.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в этом году по инициативе Минобра РФ. Он направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, напоминают в Аппарате заместителя премьер-министра РТ.