В Переделкино переведут со старотатарского «Путешествие в Европу» Фатиха Карими

В Переделкино под Москвой впервые проходит татарская переводческая резиденция. Ее участники, работа которых будет продолжаться по 14 апреля, переводят со старотатарского на русский путевые заметки Фатиха Карими «Путешествие в Европу». Об этом рассказали в казанском Центре современной культуры «Смена», который выступает одним из соорганизаторов резиденции наряду с Домом творчества Переделкино и магистерской программой «Мусульманские миры в России (История и культура)» НИУ ВШЭ.

Первая татарская переводческая резиденция призвана объединить переводчиков, писателей и исследователей для создания книг, раскрывающих неочевидные сюжеты и тексты, которые в противном случае, скорее всего, не попали бы в руки современных читателей.

Фатих Карими (1870–1937) в феврале – мае 1899 года в качестве переводчика совершил путешествие по странам Западной Европы вместе с золотопромышленником и меценатом Мухамметшакиром Рамиевым (братом поэта Дэрдменда). Основанная на этой поездке книга «Яуропа сәяхәтнамәсе» («Путешествие по Европе») вышла в Санкт-Петербурге в 1902 году. Она описывает поездку автора, главной целью которой был осмотр культурных достопримечательностей, научных центров, учебных заведений и книжных издательств Европы.

Это не единственное произведение Фатиха Карими в популярном в XIX – начале XX веков жанре саяхатнаме. Этот жанр предполагает описание путевых впечатлений в форме заметок, записок, дневников, художественных очерков и мемуаров. К нему обращались многие татарские авторы, совершившие хадж или просто побывавшие в зарубежных странах. Путевые заметки таких деятелей мусульманского просвещения, как Исмаил Гаспринский, Садри Максуди и Загир Бигиев, сыграли важную роль в процессе самопознания российских мусульман.

Мастером по переводу выступает директор Музея истории татарской литературы Айдар Шайхин. В число резидентов вошли: магистрант-историк КФУ Алия Салихова, переводчик со старотатарского и научный сотрудник Национального музея РТ Альберт Кадыров, магистрант-историк НИУ ВШЭ Диляра Галимова, татарский филолог Ильдар Рахманов, магистрант-востоковед Камиль Кашаев и магистрант-историк НИУ ВШЭ Салават Хасанов. Куратор резиденции – сотрудник Института востоковедения РАН и магистрант НИУ ВШЭ по программе «Мусульманские миры в России (История и культура)» Алсу Садертдинова.

Книгу, которая станет итогом работы участников резиденции, презентуют на Летнем книжном фестивале «Смены», который пройдет 13 и 14 июня в Казани, в парке «Черное озеро».

Инициатива продолжит серию совместных резиденций «Смены» и Дома творчества Переделкино, которые ранее прошли в Казани, Свияжске и Выксе. С 2023 по 2025 год состоялись четыре резиденции, в рамках которых были переведены четыре текста немецких и норвежских авторов, путешествовавших по Волге. Уже опубликованы сборник репортажей Йозефа Рота «Вниз по Волге» о локальных особенностях приволжских городов в советские годы, эпистолярные мемуары о поездках в СССР «Заметки из путешествия в Россию» поэта и революционера Эрнста Толлера и путевые заметки «Волга. Русское путешествие» норвежского писателя Гейра Поллена о странствии по

самой длинной реке Европы. Запланирован выход книги «Путешествие по России. Рождение нового человека» немецкого художника Генриха Фогелера, описывающей впечатления от поездок по СССР.